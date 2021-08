LEGO Marvel Super Heroes llegará al Switch

Desde Star Wars, pasando por Jurassic Park, hasta DC, los juegos de LEGO basados en diferentes propiedades los puedes encontrar en básicamente cualquier plataforma, siendo el Switch una de las más accesibles en este momento. Si eres un fan del trabajo de Traveller’s Tale, entonces te dará gusto escuchar que LEGO Marvel Super Heroes por fin llegará a esta consola híbrida en octubre.

Así es, de una forma inesperada y sin mucha emoción, la cuenta oficial de Marvel Games anunció que LEGO Marvel Super Heroes estará disponible en Nintendo Switch el próximo 5 de octubre. Originalmente, este título llegó a consolas en el 2013, hace ocho años.

Take control of Iron Man, Spider-Man, the Hulk, Captain America, Wolverine and many more Marvel characters in "LEGO Marvel Super Heroes", coming to Nintendo Switch October 5, 2021! pic.twitter.com/yiqRD4Cq3H

— Marvel Games (@MarvelGames) August 9, 2021