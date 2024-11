LEGO Horizon Adventures recibe calificaciones de prensa

Falta un día solamente para que se lance uno de los nuevos estrenos de PlayStation, LEGO Horizon Adventures, título que combina la historia de Horizon Zero Dawn pero con la particular de ambientarse dentro del mundo de los juguetes armables que son tan populares a día de hoy. Y como ya es costumbre, no iban a faltar las calificaciones de la prensa un poco antes de la salida para verificar su vale o no la pena jugarlo en el día uno.

Dentro del portal conocido como Metacritic, el cual compila las calificaciones de muchos de los medios, se puede apreciar que en estos momentos lleva una media de 71, lo cual quiere decir que es un juego aceptable, es decir, que no es malo pero tampoco se puede considerar entre los destacados. A algunos les ha parecido una experiencia divertida hasta cierto nivel, y para otros un producto al cual le faltó algo de ingenio y que así se abra camino entre los demás títulos que salen esta semana.

Aquí algunas opiniones:

Gameliner: LEGO Horizon Adventures ofrece una combinación sorprendentemente exitosa del mundo y la jugabilidad de Horizon Zero Dawn y un juego de LEGO. La historia está llena de humor seco y juegos de palabras, por lo que no debería tomarse demasiado en serio. Al centrarse en las misiones, no hay rutinas repetitivas. El resultado es un juego corto, pero la calidad y la atención al detalle hacen que valga cada centavo. Definitivamente porque el combate y la jugabilidad son muy satisfactorios. Meristation: LEGO Horizon Adventures es una aventura sencilla que hace su trabajo como una reinterpretación en bloques de los orígenes de Aloy. Lamentablemente, el diseño de niveles es casi el mismo en todo el juego. Gamespot: Su historia remodela perfectamente una trama para adultos para un público más joven, con un fuerte sentido del humor que a los niños les encantará. Como gran parte del contenido dirigido a familias, mi mayor sensación de alegría no se encuentra en cómo experimento Lego Horizon sino en ver a mis hijos sumergirse en él. Los niveles a menudo parecen repetitivos, pero el combate es lo suficientemente emocionante y táctico como para enseñar profundidad y pedir a los jugadores que consideren su enfoque, incluso cuando Aloy puede estar vestida como una mazorca de maíz, un bombero o un pug. Es esa combinación de estilo infantil y sustancia mecánica lo que hace de Lego Horizon Adventures un juego encantador para parejas de padres e hijos, aunque también es genial ver a estos personajes generalmente serios pasar por una lavadora cargada de crayones. Eurogamer: Demasiado simple e infantil para adultos, y demasiado simple para convertir a los niños, Lego Horizon Adventures hace poco para recomendarlo ni a los fanáticos de Horizon existentes ni a los recién llegados a la serie.

Recuerda que el título estará disponible el 14 de noviembre para PS5, Nintendo Switch y PC.

Vía: Metacritic

Nota del autor: La verdad es un juego entretenido, pero con tantas cosas buenas saliendo en el mercado, la verdad esperaría a que tenga una rebaja importante.