Las Ofertas de Pascua han llegado a PlayStation Store

Tal y como se nos había prometido a inicios de semana, las Ofertas de Pascua han llegado a la PlayStation Store. Este nuevo lote de descuentos es tan grande como te imaginabas y sí, también hay interesantes promociones en juegos de PlayStation 5.

La lista completa en sí es bastante extensa, así que aquí únicamente cubriremos juegos que creemos podrían ser de tu interés. Para el listado completo deberás visitar PS Store.

PS5

– Yakuza: Like a Dragon – $41.99 USD

– Godfall – $39.89 USD

– The Pedestrian – $13.99 USD

– Hitman 3 – $44.99 USD

– Assassin’s Creed Valhalla – $40.19 USD

– NBA 2K21 – $52.49 USD

– DIRT 5 – $23.99 USD

PS4

– The Last of Us Part II – $29.99 USD

– Ghost of Tsushima – $40.19 USD

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $35.99 USD

– Persona 5 Royal – $31.49 USD

– Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – $8.99 USD

– Red Dead Redemption II – $29.99 USD

– Fuser – $29.99 USD

– Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition – $17.99 USD

– Dreams – $12.99 USD

Estas ofertas estarán disponibles hasta la media noche del 28 de abril, así que tienes prácticamente todo el mes que viene para aprovecharlas.

Fuente: PlayStation Store