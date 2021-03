La música de Bravely Default y Bravely Default II ya está en Spotify

Los fans de Bravely Default deben de estar felices en estos momentos. No solo tuvimos un nuevo juego de la serie hace un mes, sino que en estos momentos los usuarios de Spotify ya pueden disfrutar de los soundtracks del original título de 3DS y la secuela de Nintendo Switch.

Así es, en estos momentos ya puedes ingresar al perfil de Revo en Spotify y disfrutar de los soundtrack de Bravely Default y Bravely Default II completamente gratis. A diferencia de otros títulos de Square Enix, estas piezas musicales no se encuentran bajo el logo de Square Enix Music, lo cual es una decisión bastante rara.

De igual forma, la música de Bravely Second no está disponible en esta plataforma de streaming, ya que Revo no fue el encargado de este soundtrack, sino Ryo (Supercell). Puedes checar nuestra reseña de Bravely Default II aquí.

Vía: Revo