Las colecciones de Capcom sí llegarán a Xbox

En su momento, las colecciones de MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics y Capcom Fighting Collection 2 fueron anunciadas solo para el PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, dejando a los usuarios de Xbox fuera de esta conversación. Afortunadamente, la compañía japonesa ha revelado que estos dos paquetes sí estarán disponibles en las consolas de Microsoft.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Capcom ha revelado que MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics y Capcom Fighting Collection 2 llegarán a Xbox en algún punto del 2025. De acuerdo con la compañía, se llegó a esta decisión después de una serie de discusiones técnicas con Microsoft. Esto fue lo que se comentó al respecto:

We're happy to announce that after technical discussions with our partners at Microsoft, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics and Capcom Fighting Collection 2 will release on Xbox One! 🎉

Both Xbox versions arrive in 2025, so stay tuned for more information! pic.twitter.com/Omdfe6IgYH

— Capcom USA (@CapcomUSA_) September 3, 2024