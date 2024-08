Nuevo avance de Marvel Vs. Capcom Fighting Collection

Este año se dio un anunció bastante importante respecto a la comunidad de los juegos de pelea, y eso fue la revelación de Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, un compilado de clásicos que reúne los pininos en los cuales la empresa japonesa quiso incorporar a los héroes de cómics en peleas donde compiten con personaje icónicos como los de Street Fighter. Y para establecer que su lanzamiento está cerca, poco a poco han lanzado más avances.

En esta ocasión lanzaron uno enfocado en el primer crossover grande, Marvel Vs. Capcom: Clash of Super Heroes, teniendo las primeras apariciones de luchadores como Mega Man, Venom y hasta Captain Commando. Explicando todo lo que veremos en esta edición como los artes conceptuales, música y poco más.

Aquí lo puedes ver:

Estos son los juegos que vienen incluidos en la colección:

– X-MEN CHILDREN OF THE ATOM

– MARVEL SUPER HEROES

– X-MEN VS. STREET FIGHTER

– MARVEL SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER

– MARVEL vs. CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES

– MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes

– THE PUNISHER

Recuerda que la compilación está en desarrollo para PS4, Nintendo Switch y PC.

Vía: Youtube