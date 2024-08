Cancelan Star Wars: The Acolyte después una temporada

Este año la franquicia de Star Wars no está pasando por su mejor momento, pues no han salido muchos productos relacionados a la marca, y los pocos que se han puesto en emisión han recibido muchas críticas negativas, el más claro ejemplo es la serie de The Acolyte para Disney+. De hecho, se tenía en duda que podría lanzarse una segunda temporada, y hace muy poco confirmaron malas noticias para los pocos usuarios que les hubiera resultado interesante.

Se presume que Lucasfilm optó por no continuar con una segunda temporada protagonizada por Amandla Stenberg , dicen las fuentes cercanas a los medios. La noticia de la decisión llega más de un mes después de que la primera temporada de ocho episodios de la serie de la creadora, directora, productora ejecutiva y showrunner Lesley Headland concluyera su carrera en Disney+.

La serie tuvo buen inicio cuando se lanzó el 4 de junio con dos episodios, generando 4,8 millones de visitas en su primer día para clasificarse como el estreno de serie más grande en Disney+ este año. La cifra aumentó a 11,1 millones de visitas en todo el mundo después de cinco días de transmisión. Pero después llegaron los comentarios por parte de fans y la crítica, con reseñas que no fueron nada favorables.

Acá la sinopsis:

Star Wars: The Acolyte es una serie de televisión del universo de Star Wars, creada por Leslye Headland y producida por Lucasfilm para la plataforma Disney+. La serie está ambientada durante los últimos días de la Alta República, aproximadamente 100 años antes de los eventos de la saga cinematográfica principal de Star Wars. Este período es conocido por ser una era de gran expansión y paz en la galaxia, donde los Jedi eran más numerosos y poderosos. The Acolyte se centra en la exploración del lado oscuro de la Fuerza y se espera que explore los orígenes de los Sith y cómo comenzaron a resurgir en la galaxia, lo que eventualmente llevaría a los eventos de la trilogía de precuelas. El término “Acolyte” en Star Wars generalmente se refiere a un aprendiz o seguidor del lado oscuro, lo que sugiere que la serie se centrará en personajes que se alinean con esa filosofía.

Recuerda que la primera temporada está disponible en Disney+.

Vía: Deadline