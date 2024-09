Después de meses de espera, Concord llegó al PlayStation 5 y PC el pasado 23 de agosto. Sin embargo, el título no tuvo la recepción que Sony esperaba. En cuestión de días, el trabajo de Firewalk Studios se ha posicionado como el mayor fracaso del año. Aun así, fue una gran sorpresa escuchar que el juego ha llegado a su fin.

Así es, por medio de un comunicado, Ryan Ellis, director del juego, ha confirmado que Concord se convertirá en una experiencia offline el próximo 6 de septiembre de 2024, a solo dos semanas de su lanzamiento original. Esto quiere decir que el hero shooter que solo cuenta con PvP, ya no tendrá función alguna. Aquellos que compraron la versión digital del título pueden solicitar un reembolso en sus respectivas tiendas. Esto fue lo que Ellis comentó al respecto:

“Si bien muchas cualidades de la experiencia resonaron entre los jugadores, también reconocemos que otros aspectos del juego y nuestro lanzamiento inicial no tuvieron el éxito que esperábamos. Por lo tanto, en este momento, hemos decidido dejar de llevar offline al juego a partir del 6 de septiembre de 2024 y explorar opciones, incluidas aquellas que lleguen mejor a nuestros jugadores. Mientras determinamos el mejor camino a seguir, las ventas de Concord cesarán de inmediato y comenzaremos a ofrecer un reembolso completo para todos los jugadores que hayan comprado el juego para PS5 o PC. Si compraste el juego para PlayStation 5 en PlayStation Store o PlayStation Direct, se emitirá un reembolso a tu método de pago original”.

Por el momento se desconoce si Firewalk Studio tendrá la oportunidad de trabajar en Concord para ofrecer una experiencia free-to-play o algo similar en el futuro, pero es muy probable que Sony no tenga la intención continuar con este universo, y simplemente cortar cualquier gasto lo antes posible.

Recordemos que Firewalk tenía planes para expandir Concord con nuevos personajes, modos de juego, y una historia que se iba a crecer semana tras semanas con nuevas cinemáticas. Todas estas intenciones ahora se encuentran en la basura, y el trabajo de ocho años del estudio ha sido destruido en cuestión de semanas.

Recuerda, Concord se convertirá en un juego offline el próximo 6 de septiembre, por lo que tienes solo tres días para obtener el platino. En temas relacionados, puede checar nuestra reseña de este título aquí.

Nota del Autor:

Concord es un juego sin alma, el cual no fue del agrado de muchos jugadores. Sin embargo, cancelar el título de la noche a la mañana es algo despiadado. Los desarrolladores no tuvieron la oportunidad de aprender de sus errores, mejorar y ofrecer la experiencia que había promedio, práctica que si bien no es del agrado de muchos, es muy común.

Vía: PlayStation Blog