Las organizaciones de clasificación son el último obstáculo que muchas compañías tienen que superar para llevar sus juegos a las manos de todos los consumidores. Si bien la mayoría de los juegos obtienen una respuesta positiva, hay casos en donde estos organismos impiden que ciertas experiencias lleguen a cierta región. Este es el caso de Shadows of the Damned: Hella Remastered, el cual ha sido censurado en Japón.

Similar al lanzamiento original de 2011, CERO, el organismo de clasificación de Japón, ha ocasionado que Shadows of the Damned: Hella Remastered sufra censura en este país, debido a que la alternativa era simplemente no llegar a este mercado. Esto fue lo que comentó Suda51, co-director de este título:

“Tuvimos que preparar dos versiones del juego, lo que es un verdadero desafío. Al remasterizar el juego, tuvimos que desarrollar dos versiones al mismo tiempo, lo que tuvo un tremendo impacto en nuestra carga de trabajo y extendió el período de desarrollo. Si se imponen restricciones regionales, no tenemos más remedio que atenernos a ellas, pero siempre me pregunto qué piensa el jugador al respecto. Por ejemplo, si mucha gente compra la versión para PC en Steam porque quiere jugar sin restricciones, sería un poco triste, teniendo en cuenta que está disponible en una variedad de plataformas. Me pregunto a quién están dirigidas las restricciones; al menos, no creo que estén dirigidas a los clientes que juegan al juego”.

Por su parte, Shinji Mikami, co-director, agregó:

“Creo que es una situación extraña, que haya gente que quiera jugar a juegos atrevidos y haya gente que no juega a juegos que intente impedir su disfrute, restringiendo esas obras con regulaciones”.

Aunque por el momento no está del todo claro qué tipo de censura sufrirá el título, es muy probable que esto tenga que ver con la violencia, y no tanto con los temas que toca la historia o la forma en la que algunos personajes son presentados. Solo nos queda esperar para ver cómo es que estos cambios afectan al producto final.

Sin embargo, la censura de Shadows of the Damned: Hella Remastered solo se aplicará a la versión de consolas, puesto que en PC no se verá algún cambio. De igual forma, es importante mencionar que esto solo se llevará a cabo en Japón. En el resto del mundo, este título no tendrá algún cambio o modificación de este tipo.

Te recordamos que Shadows of the Damned: Hella Remastered estará disponible el próximo 31 de octubre.

Nota del Autor:

Es una verdadera lástima que el producto completo no esté disponible para todos los usuarios, especialmente considerando que no hay algo que genuinamente valga la pena censurar, puesto que la violencia llega a un nivel ridículo que es difícil tomar en serio.

