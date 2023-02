Las amenazas contra la actriz de Abby en TLOU Part II continúan

Parece broma, pero este año marca el tercer aniversario para uno de los juegos más ambiciosos de PlayStation 4, The Last of Us Part II, mismo que causó controversia debido a la incursión de un nuevo personaje al plantel, Abby. Y parece que este asunto sigue generando enojos, dado que a día de hoy su actriz sigue recibiendo mensajes de desprecio.

Mediante las redes sociales, ​​Jocelyn Mettler, ha compartido un mensaje en captura que ha dado de qué hablar, dado que parece no querer dejar en el pasado que el personaje de la actriz atentó contra Joel. Queja que ya solo es un berrinche que no se ha superado en tres años, y que al parecer no saldrá de dicha persona hasta que Naughty Dog haga algo al respecto.

Acá la captura:

Bro I have not been on Naughty Dog's payroll since 2017. I am not their complaint department. I think you forgot a cc on this one, champ. CW: Harassment, Threats, Stupidity pic.twitter.com/mwDXorDj5M — Jocelyn (@Jocelyn_Mettler) February 16, 2023

Esto ni siquiera da miedo. Es simplemente molesto llegado este punto. Tengo un jodido trabajo de oficina, por el amor de Dios. Estoy sentado aquí tratando de terminar la jornada y un idiota viene a escribirme una mierda llorona. Siempre me los imagino llorando mientras escriben esto. Son patéticos.

Básicamente de lo que se queja el usuario es lo mismo de siempre, lo que pasó con Joel en la historia. Y lo que es de miedo, es que no se entienda que Mettler no escribió la historia, fueron los guionistas y director. Por lo que la queja debería ser directa con Naughty Dog, pero está claro que esto ya es vivir en negación. Algo frustrante para la actriz.

Recuerda que el juego está disponible para PS4.

Vía: Twitter

Nota del editor: Este asunto ya empezó a cansar, y tal vez se complique un poco cuando la segunda temporada de la serie salga a la luz. Aunque es un poco probable que las cosas sucedan de igual forma, dado que el Joel de la serie es alguien con quien no encariñarse mucho, dado que no habrá mucho tiempo de espera entre nuevas temoporadas.