Directora de YouTube renuncia a su puesto

Los grandes cargos en empresas gigantes son algo que casi no se sueltan por quienes los ocupan, y es que las grandes cantidades de dinero que ganan año tras año es la razón principal de no querer jubilarse. Sin embargo, parece que la directora ejecutiva de YouTube ha llegado a su límite, por lo que Susan Wojcicki ha informado su baja de la compañía.

Esta persona ha estado presente en Google desde hace 25 años, escalando poco a poco hasta ser la CEO de su división de videos en internet. Y ahora, quiere emprender un nuevo camino, el cual quiere dedicar a su salud, familia, así como los proyectos que enriquecen su felicidad.

Neal Mohan, actualmente director de productos, asumirá la dirección. Después de desempeñarse como vicepresidente sénior de anuncios gráficos y de video de Google durante muchos años, se unió a YouTube en 2015 y desde entonces ha sido uno de los protegidos de Wojcicki. Según Wojcicki, Mohan desempeñó “papeles fundamentales” en el desarrollo incluidos YouTube TV, Music, Premium y Shorts.

Acá el mensaje de despedida que le ha dado la propia YouTube en redes:

thank you @SusanWojcicki for all your amazing work over the years to make YouTube home for so many creators ♥️ pic.twitter.com/T2t2NUqRsW

— YouTube Creators (@YouTubeCreators) February 16, 2023