Lanzan trailer de Payday 3 que muestra nuevos personajes

El editor Deep Silver y el desarrollador Starbreeze Studios han lanzado un nuevo tráiler y capturas de pantalla de Payday 3 presentando a las atracadoras Pearl y Joy, así como anunciando el plan de contenido postlanzamiento del juego. Pearl y Joy se unirán al grupo original de criminales enmascarados como payasos (Dallas, Hoxton, Wolf y Chains), lo que hará un total de seis atracadores disponibles cuando Payday 3 se lance este mes.

Pearl es una experta estafadora e infiltradora que se siente igual de cómoda realizando timos en la calle que codeándose con los ricos y famosos. No deja nada al azar y rara vez las cosas no salen a su manera. Sin embargo, no cometas el error de pensar que no tiene planes para todas las contingencias, incluso en las raras ocasiones en las que tiene que sacar sus propias armas.

Joy es una genio de la piratería informática y experta en seguridad que ahora es oficialmente parte del equipo. Como atracadora despiadada, Joy es una peligrosa combinación de fuerza y astucia. Sin respeto por la ley y un sentido del humor retorcido, Joy es un personaje impredecible que resulta ser una pieza clave en cualquier atraco.

Starbreeze está emocionado de compartir el contenido y las actualizaciones que los jugadores pueden esperar para el primer año después del lanzamiento. El plan de alto nivel para el contenido postlanzamiento incluye las siguientes actualizaciones:

Contenido Descargable #1: Syntax Error (invierno de 2023)

Contenido Descargable #2: Boys in Blue (primavera de 2024)

Contenido Descargable #3: The Land of the Free (verano de 2024)

Contenido Descargable #4: Fear and Greed (otoño de 2024)

Los nombres y fechas de estos paquetes de contenido descargable están sujetos a cambios.

Ejemplos de contenido adicional que los jugadores pueden esperar después del lanzamiento del juego este mes incluyen: eventos de temporada, nuevos personajes jugables, nuevos enemigos, nuevas armas, mejoras con Unreal Engine 5, elementos de personalización, mejoras en la calidad de vida, nuevas características y mucho más.

Payday 3 se lanzará el 21 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam y Epic Games Store. También estará disponible a través de Xbox Game Pass.

Vía: Gematsu

Nota del autor: Ha de ser increíble jugar esto con gente y mucha coordinación. Cuando lo descargue con Game Pass solo tendré que conseguir amigos para verificar mi teoría :V