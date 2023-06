Lanzan nuevo trailer de Pragmata y anuncian su retraso

Pragmata es una aventura situada en un futuro distópico. Estará disponible para PC, Xbox Series X y PlayStation 5. Se espera que sea un juego memorable con una excelente narrativa con tecnología de punta en cuanto a gráficos, iluminación con raytracing y una ambientación de ciencia ficción nunca antes vista.

Lamentablemente el anuncio que hizo Capcom fue que el juego será retrasado.

Capcom announces during the #CapcomShowcase that their upcoming sci-fi game Pragmata has been postponed. #IGNSummerOfGaming pic.twitter.com/npJ08nkq2G

— IGN (@IGN) June 12, 2023