Anuncian Apollo Justice: Ace Attourney Trilogy para Switch

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy está en desarrollo y se lanzará en Switch, según acaba de anunciar Capcom. Estará disponible a principios de 2024. Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy incluye tres títulos. Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies y Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice forman parte del paquete. Son la cuarta, quinta y sexta entrega en un solo paquete completo.

Echa un vistazo al primer tráiler de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy a continuación.

Este lanzamiento se une a Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, que ya está disponible en Switch. Ese paquete incluye Phoenix Wright: Ace Attorney, Justice for All y Trials and Tribulations.

Vía: Nintendo Everything