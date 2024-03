Lanzan inusual demo de Dragon’s Dogma 2

El día de hoy se llevó a cabo un nuevo evento de Capcom, en el que se dieron actualizaciones de los juegos que esta empresa está por sacar en los próximos meses, uno de ellos es claramente Dragon’s Dogma 2, que está a punto de salir a la venta este mismo mes junto a otros títulos esperados como Princess Peach: Showtime! y Rise of The Ronin. Por esa razón, se está buscando que los usuarios vayan entrando en calor, y han liberado un demo que es interesante pero podría no convencer a todo el público.

Concretamente se trata de un creador de personajes, una de las funciones que han mencionado será bastante ambiciosa para los seguidores de los juegos de rol. El objetivo es claro, pues eso omite el paso de tener que perder un par de horas en este y los usuarios pueden lanzarse directamente a la aventura, y no está de más decir, es un juego bastante pedido por bastantes años, ya que el original así como su DLC gustaron bastante en su tiempo.

Prepare for your grand adventure!

Get ready for launch on March 22 by downloading Dragon's Dogma 2 Character Creator & Storage to create your Arisen and main Pawn.

Data can be transferred to the main game.#DD2 #DragonsDogma2 pic.twitter.com/9yx8PtxpvW

— Dragon's Dogma (@DragonsDogma) March 7, 2024