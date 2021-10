Junto a la revelación de la fecha de lanzamiento para Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, el día de hoy también se anunció que dos juegos de esta colección estarán disponibles en servicios de suscripción. Uno para Xbox Game Pass, y otro para PlayStation Now.

Para comenzar, el 11 de noviembre, día en que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition estará disponible para consolas y PC de forma digital, la versión remasterizada de GTA: San Andreas llegará a Xbox Game Pass.

Por otro lado, el 7 de diciembre, día en que la versión física de esta colección estará disponible, aquellos con una suscripción a PlayStation Now podrán disfrutar de GTA III: The Definitive Edition.

Aunque por el momento se desconoce por cuánto tiempo estos dos juegos estarán disponibles en las correspondientes plataformas, esta es una gran noticia. Solo es un poco extraño que Vice City no esté disponible de una forma similar en Switch o PC.

Puedes conocer todos los detalles de estas remasterizaciones aquí. De igual forma, aquí puedes checar una comparación entre los lanzamientos originales y estas nuevas versiones.

Nota del Editor:

Esta es una gran noticia. Aunque el paquete general vale mucho la pena, seguramente hay personas que solo están dispuestas a jugar uno de estos títulos, por lo que ofrecerlos por separado de una forma accesible, es algo que alegrará a más de uno.

Vía: Rockstar