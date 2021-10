Previo a toda la información que se reveló el día de hoy sobre Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, se especulaba que esta colección tendría un precio de $70 dólares, algo que bien pudo ser real considerando la posición de 2K respecto a este incremento. Sin embargo, se ha confirmado que este no será el caso, y el costo del paquete será bastante estándar.

Por medio del sitio oficial de Rockstar, se ha confirmado que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition tendrá un precio de $59.99 dólares, algo que se ve reflejado en la PlayStation Store. Ahora, cuando hablamos de pesos mexicanos, este número se traducirá de diferentes formas. Para comenzar, en PC, vía Rockstar Games Launcher, el paquete costará $1,499 pesos. Por otro lado, la Microsoft Store señala que el paquete saldrá en $1,199 pesos. Por último, en la eShop del Nintendo Switch tendrás que desembolsar $1,399 pesos.

Respecto a la versión física, por el momento no hay mucha información al respecto, pero Amazon ha señalado que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition tendrá un precio de $1,599 pesos en caja, aunque esto puede cambiar en los próximos días.

Te recordamos que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition llegará de forma digital a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 11 de noviembre. Puedes conocer todos los detalles de esta remasterización aquí. De igual forma, el GTA: San Andreas de este paquete estará disponible en Xbox Game Pass.

Nota del Editor:

Es inconveniente que esta colección tenga diferentes precios dependiendo de tu plataforma de preferencia. Sin embargo, es bueno saber que este paquete no costará los $70 dólares que se especulaba. Ahora solo nos queda por ver cómo es que estos títulos corren en cada consola.

Vía: Rockstar