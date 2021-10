Éstos son los requerimientos para GTA: Trilogy en PC

Junto a toda la información relacionada con las mejoras visuales y los precios de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Rockstar también ha confirmado los requerimientos mínimos y recomendados para disfrutar de este paquete en PC.

Al igual que los lanzamientos originales, no tendrás que hacer uso de una potente PC para disfrutar de estas remasterizaciones. Todo lo que necesitas es bastante accesible y nada del otro mundo.

Requerimientos mínimos:

-Sistema operativo: Windows 10 (64 bits)

-CPU: Intel Core i5-2700K o AMD FX-6300

-Memoria: 8 GB de RAM

-Gráficos: Nvidia GeForce GTX 760 (2 GB) o AMD Radeon R9 280 (3GB)

-Almacenamiento: 45 GB

Requerimientos recomendados:

-Sistema operativo: Windows 10 (64 bits)

-CPU: Intel Core i7-6600K o AMD Ryzen 5 2600

-Memoria: 16 GB de RAM

-Gráficos: Nvidia GeForce GTX 970 (4 GB) o AMD Radeon RX 570 (4 GB)

-Almacenamiento: 45 GB

Como lo pudieron ver, prácticamente cualquier PC de hoy en día puede correr estos juegos, algo muy, pero muy accesible. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 11 de noviembre. Puedes conocer los precios de esta colección aquí. De igual forma, estos son los detalles de las remasterizaciones.

Nota del Editor:

La accesibilidad es muy importante, especialmente al considerar que estos son títulos de principios del siglo. De esta forma, cualquiera con una PC decente tendrá la oportunidad de revivir su infancia, o explorar estas ciudades virtuales por primera vez, sin gastar más de lo necesario.

Vía: Rockstar