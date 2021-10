Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition es uno de los paquetes más esperados de este año. Después de varias semanas sin mucha información, Rockstar nos ha sorprendido el día de hoy al revelar que la colección que incluye GTA III, Vice City y San Andreas, estará disponible el próximo mes de noviembre.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition llegará solo de forma digital a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC, vía el Rockstar Games Launcher, el próximo 11 de noviembre. Aquellos que desean tener una copia física, tendrán que esperar hasta el 7 de diciembre para tener su caja, y todo por solo $60 dólares. Esta es la descripción del paquete:

“Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, que lleva los mundos clásicos de Liberty City, Vice City y San Andreas a plataformas modernas, presenta controles modernos inspirados en GTAV, además de cambios visuales generales, como una mayor resolución, fidelidad visual en todo el mundo, y mucho más para mejorar fielmente a los tres juegos, manteniendo al mismo tiempo su distintiva estética original”.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition cuenta con un sistema de iluminación completamente reconstruido, así como sombras, clima y reflejos actualizados. También podremos encontrar modelos de vehículos y personajes mejorados, esto junto con nuevas texturas de mayor resolución en edificios, armas, carreteras, interiores y más.

El paquete presentará una gama de mejoras ambientales que incluyen un follaje completamente nuevo, superficies más suaves y mayores distancias de dibujo para brindar un gran nivel de profundidad y claridad en todo el mundo. Todo esto es gracias a Grove Street Games, el estudio responsable de este trabajo, el cual está en desarrollo usando el Unreal Engine.

Junto al estilo visual mejorado, estos tres juegos también cuentan con:

-Una amplia actualización en los controles.

-Mejoras en el sistema de puntería con lock-on y la rueda de armas.

-Un minimapa con navegación mejorado, el cual permite que los jugadores puedan establecer puntos de referencia para sus destinos.

-Logros actualizados, trofeos y más.

-La versión de Nintendo Switch cuenta con soporte para giroscopio, así como zoom de la cámara con la pantalla táctil, panorámicas y selecciones de menú.

–La versión para PC incluye soporte para NVIDIA DLSS y nuevos logros adicionales a través del Rockstar Games Social Club.

-Soporte para 4K y 60fps en PS5 y Xbox Series X|S.

Por último, se ha confirmado que Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition llegará a Xbox Game Pass el próximo 11 de noviembre, mientras que Grand Theft Auto III – The Definitive Edition estará disponible en PlayStation Now a partir del 7 de diciembre.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition estará disponible de forma digital el próximo 11 de noviembre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC, mientras que la edición física llegará a nuestras manos el 7 de diciembre. En temas relacionados, estas son las novedades para GTA Online. De igual forma, así se ve Squid Game en GTA V.

Nota del Editor:

¡Por fin! La información que muchos esperábamos ha llegado. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition es un paquete completo que vale mucho la pena. Tener estos tres juegos clásicos con una serie de mejoras en sus apartados visual y detalles adicionales es el sueño de muchos.

Vía: Comunicado Oficial de Rockstar