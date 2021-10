¡Un nuevo State of Play se llevará a cabo la próxima semana!

Con el final del año acercándose, muchos se preguntan qué tipo de experiencias llegarán al PS4 y PS5 en los próximos meses. Para aclarar esta duda, se ha revelado que el próximo miércoles 27 de octubre se llevará a cabo un nuevo State of Play.

Esta presentación tomará lugar el 27 de octubre a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México), y aquí podremos disfrutar de 20 minutos con nueva información sobre los lanzamientos third party que llegarán al PS4 y PS5 en un futuro. Aquí tendremos anuncios de títulos ya revelados, así como algunos completamente nuevos.

Se avecina un nuevo State of Play el próximo miércoles 27 de octubre a las 4:00 P.M. CST / 6:00 P.M ART. Todos los detalles y qué esperar: https://t.co/mBpxach9De pic.twitter.com/6fDVZ6zF94 — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) October 22, 2021

En esta ocasión no se habla sobre juegos first party, así que no hay que decepcionarse si Horizon Forbidden West o God of War Ragnarok no tiene un segmento en el State of Play. En temas relacionados, PlayStation ha registrado un controversial sistema antitrampas. De igual forma, Apple Music podría llegar al PS5.

Nota del Editor:

Aunque el enfoque este en los títulos third party, esta presentación tiene el potencial de revelar nueva información sobre algunos juegos esperados por el público, como SIFU, y nunca se descartan las sorpresas. Quizás aquí se de más información sobre Final Fantasy XVI, solo nos queda esperar.

Vía: PlayStation Blog