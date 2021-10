¡Hoy celebramos los 20 años de Grand Theft Auto III!

Un día como hoy pero de hace 20 años, Grand Theft Auto III estaba llegando al mercado en exclusiva para PlayStation 2. Este juego de Rockstar Games tomó por sorpresa a la industria, y dos décadas más tarde, sus influencias en el medio siguen estando muy presentes. Ahora que la GTA: The Trilogy – Definitive Edition ha sido revelada oficialmente, consideramos que es un muy buen momento para hablar a detalle sobre uno de los juegos más relevantes de todos los tiempos.

Lo cierto es que GTA III tal vez no ha envejecido tan bien como algunos otros títulos de su época, pero en ese entonces, no había ningún otro juego que se le comparara. Por allá de inicios de los años 2000, la mayoría de juegos seguían una estructura lineal, es decir, casi no ofrecían nada de libertad al jugador. Bueno, GTA III vino a cambiar eso.

Los jugadores tenían la libertad de elegir misiones principales u opcionales, pero incluso era posible ignorar la historia por completo. Podían explorar Liberty City y hacer lo que quisieran, ocasionando así que los juegos con una estructura por niveles se sintieran obsoletos a comparación. De hecho, yo diría que de no ser por GTA III, el género de ‘mundo abierto’ no sería lo que es hoy.

Por supuesto, el enorme mundo abierto de GTA III no es la única razón por la cual este juego destacó por encima de todos los demás en su época. A pesar de la gran libertad que ofrecía, este título también hacía un increíble trabajo en cuanto a la inmersión.

Seguro recordarás la primera vez que jugaste GTA III e inmediatamente quedaste atrapado por lo inmerso que Liberty City llegaba a sentirse. Sin importar en dónde estabas, la atmósfera de esta ciudad era casi palpable; teníamos a peatones caminando y platicando por las calles, autos tocando el claxon constantemente, y claro, los disparos también se sentían impactantes.

De igual forma, GTA III también introdujo una excelente actuación de voz, algo que también era raro ver en títulos de esa época. Y cómo olvidar el fantástico soundtrack, con el cual Rockstar logró capturar a la perfección la esencia de los años 2000. En general, el trabajo auditivo de GTA III era incomparable.

Pero GTA III no solo era violencia sin sentido, ya que también tenía una profunda y sombría historia repleta de personajes memorables y escenas inolvidables. GTA III demostró que los videojuegos, al igual que el cine y la televisión, también tenían el potencial de contar historias dirigidas para un público adulto. A pesar de la controversia, GTA III logró convertirse en el juego mejor vendido de los Estados Unidos durante 2001, llegando a poco más de dos millones de unidades vendidas para mediados de 2002.

El inicio del nuevo milenio también representó un cambio importante para la industria de los videojuegos en general, puesto que muchas importantes franquicias del medio empezaron a dar el brinco del 2D al 3D. Antes de GTA III, Rockstar Games solo había desarrollado juegos en 2D, por lo que dar el brinco a esta nueva tecnología no fue nada fácil, pero eventualmente lo lograron, y qué manera de hacerlo.

Esas son solo algunas de las razones por las cuales GTA III es uno de los títulos más importantes de la actualidad, y la buena noticia es que quienes no tuvieron oportunidad de disfrutarlo en su momento, podrán hacerlo con el lanzamiento de la GTA Trilogy – The Definitive Edition que estará disponible en algún punto de este año.

Nota del editor: Como ya pudiste ver, GTA III es un título mucho más importante de lo que tal vez creías. La obra de Rockstar Games definitivamente se convirtió en un parteaguas dentro de la industria de los videojuegos, y hasta la fecha, sus influencias siguen siendo palpables en los títulos de mundo abierto.

Fuente: Atomix