Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp se retrasa

El paquete de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, el cual incluirá remakes de los primeros dos juegos en la serie, estaba planeado para llegar al Nintendo Switch el próximo 3 de diciembre de 2021. Sin embargo, el día de hoy se ha confirmado que este título ya no estará disponible este año, ya que se ha retrasado.

Por medio de la cuenta oficial de Nintendo of America en Twitter, se ha confirmado que Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ahora estará disponible hasta algún punto no especificado de la primavera de 2022. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

Hello, troops! #AdvanceWars 1+2: Re-Boot Camp, which was set to launch on 12/3, will now release for #NintendoSwitch in spring 2022. The game just needs a little more time for fine tuning. You'll be battling with Andy & friends soon! Thanks for your patience. pic.twitter.com/dSi8VSsxTH

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 22, 2021