Así se ve GTA: The Trilogy en comparación con los originales

El día de hoy se confirmó que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ya tiene fecha de lanzamiento para consolas y PC. Junto a todos los detalles relacionados con estas remasterizaciones y mejoras en el gameplay, se ha compartido un tráiler que nos da un mejor vistazo a estos tres juegos en comparación con sus trabajos originales.

Entre las mejoras que nos proporciona Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, encontramos soporte para 4K y 60fps en Xbox Series X|S, uso del DLSS en PC, modelos y texturas actualizadas, un sistema de iluminación reconstruido, y mucho más.

Aquí puedes ver una comparación en imágenes.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition llegará digitalmente a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 11 de noviembre. Puedes conocer todos los detalles de esta remasterización aquí.

Nota del Editor:

Aunque los cambios no llegaron a ser como muchos lo habían esperado, el salto gráfico es sustancial, y algunas actualizaciones hacen que estos tres juegos sean mucho mejor en comparación con sus lanzamientos originales. Sin duda alguna, un gran trabajo.

Vía: Rockstar