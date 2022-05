Star Wars Celebrations 2022 ya está en marcha y, como era de esperarse, los grandes anuncios no se hicieron esperar. Entre los primeros vistazos a proyectos ya conocidos, así como revelaciones de nuevas producciones, se ha confirmado que la tercera temporada de The Mandalorian llegará a Disney+ el próximo mes de febrero de 2023.

Por medio de un papel en Star Wars Celebrations 2022, y subsecuente reafirmación en redes sociales, se ha revelado que la tercera temporada de The Mandalorian llegará a Disney+ en algún punto de febrero de 2023. Por el momento se desconoce exactamente cuándo es que esto sucederá. Sin embargo, es probable que a lo largo de estos días se dé a conocer más información al respecto.

The Mandalorian and Grogu continue their journey in Season 3 of #TheMandalorian, streaming February 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/CHqUL1gec7 — The Mandalorian (@themandalorian) May 26, 2022

La próxima semana se estrenará la serie de Obi-Wan Kenobi, en agosto llegará Andor y, probablemente, veamos otra producción de Star Wars antes de que Din Djarin y Grogu estén de regreso. Esperemos tener más información al respecto lo más pronto. En temas relacionados, aquí está el primer avance de Andor.

Nota del Editor:

Considerando que las series de Star Wars se están dirigiendo a un gran evento que combinará las historias de The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka y más, es probable que la tercera temporada de esta serie sea una de las más importantes. Esperemos que la liberación de Mandalore no tarde mucho.

Vía: Star Wars