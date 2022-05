Se confirma el regreso de Harrison Ford en la nueva Indiana Jones

El Star Wars Celebration sigue su curso, con anuncios inigualables como la nueva serie de Andor, Skeleton Crew y hasta la fecha oficial para el regreso de The Mandalorian con su tercera temporada. Sin embargo, en ocasiones hay anuncios que no son propiamente de la franquicia, y justamente acaba de darse uno con el popular actor de Han Solo, Harrison Ford.

Durante el evento el actor hizo una aparición sorpresa en el panel para confirmar su aparición en la quinta película de Indiana Jones y revelar una foto a la multitud, diciendo:

In 2023, Harrison Ford returns as the legendary #IndianaJones. Check out this first look of the new James Mangold-directed film. pic.twitter.com/ALs82tsmXw

— Indiana Jones (@IndianaJones) May 26, 2022