¡Primer tráiler de Star Wars: Andor!

Star Wars Celebration acaba de dar inicio, siendo este el escenario perfecto para mostrar todo lo que la franquicia nos tiene preparados para los últimos años, entre estos series, películas y videojuegos. Sin embargo, algo que muchos esperaban (en México) es el regreso de Diego Luna a la franquicia, y al parecer lo hará con una serie llamada Andor.

La historia de este spin off se ubica antes de lo visto en Rogue One: Una historia de Star Wars, película en la que pudimos ver la salvación de los planos para destruir a la estrella de la muerte. Lo mejor, es que no solo se hizo mención de la serie, sino que se reveló al público un impactante tráiler y también su fecha de estreno en plataformas de streaming.

La serie coloca a Diego Luna con su papel del Capitán Cassian Andor, quien fue uno de los personajes principales en Rogue One. Aquí veremos todas las decisiones que tuvo que tomar para ser parte de los rebeldes. A su vez, nos dará el contexto necesario para conocer su comportamiento y colocarlo justo frente a la película que muchos fanáticos vieron en el 2016.

Aquí algunas de sus declaraciones acerca del proyecto:

Creo que es realmente interesante contar una historia aunque sepamos dónde termina. La forma en que puedes abordar una trama como esta inevitablemente te lleva a un proceso más profundo de reflexión. Tiendo a usar mucho esa palabra. Entonces, una vez que sabes de lo que es capaz Cassian, hay espacio para mucha exploración, y eso es algo que me emociona mucho como actor. Creo que el formato de una serie es asombroso porque tenemos mucho tiempo para explorar todas esas capas.

Andor estrena su primer episodio el próximo 31 de agosto de 2022 en Disney Plus.

Nota del editor: Este es solo el inicio de Star Wars Celebration, por lo que te invitamos a estar al pendiente de todas las redes sociales de Atomix. Seguramente habrá muchas más sorpresas los siguientes tres días.

Vía: ComicBook