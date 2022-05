Winnie The Pooh volverá en una película de horror

Como ya se sabe, algunas propiedades tras cierto tiempo del fallecimiento de su autor se pueden volver de dominio público, esto va a suceder con Mickey Mouse y le está pasando al oso Winnie The Pooh. De hecho, justo ahora que la franquicia está libre de derechos, algunas personas ya empezaron a darle un uso que no necesariamente es para público infantil.

Winnie The Pooh: Blood and Honey será la nueva adaptación del cuento para niños, teniendo un enfoque slasher similar al de películas como Pesadilla en la calle Elm o hasta la saga de Halloween. Esta es de corte independiente y será dirigida por Rhys Frake-Waterfield, quién hará su debut en cintas de presupuesto medianamente alto.

De momento, el elenco incluye a Craig David-Dowsett como Winnie y Chris Cordell como Piglet. Por su parte la productora es Jagged Edge Productions,la cual se ubica en Londres, que también realizó The Curse of Humpty Dumpty y The Legend of Jack and Jill. Siendo un lanzamiento pensado totalmente para adultos, quienes en su infancia vieron la serie.

Vale la pena señalar, que el filme todavía no tiene muchos detalles, siendo uno de los faltantes la premisa de la historia, algo que tal vez no debería importar mucho al final de todo. Además, no se ha hablado de una fecha de estreno y tampoco si debutará en 2022, por lo que los interesados deberán esperar a ver si pronto se suelta más información.

Vía: IGN