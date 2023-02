La temporada dos de House of The Dragon tendría ventana de estreno

El año pasado las historias de Game of Thrones regresaron a la pantalla chica, esto mediante el spin off conocido como House of The Dragon, el cual fue bastante visto por los fanáticos de la franquicia. Incluso, se confirmó la segunda temporada casi de forma inmediata, y algunos se han preguntado cuánto tardará en aparecer en la plataforma de HBO.

El CEO de contenido de HBO Max, Casey Bloys, ha revelado que podemos esperar la temporada 2 de la serie para el próximo año, seguramente en verano. Vale la pena mencionar, que esto puede ser nuevo en la saga, dado que GOT se estrenaba año con año. Pero parece que con House of The Dragon se quieren tomar pausas más prolongadas.

Bloys reveló que el estreno de la serie en 2024 es una buena suposición y también admitió que no sería elegible para ser nominada a los premios Emmy de dicho año, lo que significa que se estrenaría después del 31 de mayo de 2024. Y si se tiene al verano como pronóstico, podría tener su estreno a partir de finales de junio y hasta mediados de agosto.

Esta es su sinopsis:

La serie precuela de Juego de Tronos titulada La Casa del Dragón se centra en la casa Targaryen, sólo que 200 años antes que los hechos narrados en la ficción original. La familia Targaryen escapó de la destrucción de Valyria para asentarse en Rocadragón, desde donde Aegon I conquistó Poniente.

Recuerda que puedes verla en HBO Max.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Muchas series ya están tomando este tipo de descansos de un año para sacar más contenido, entonces quiero suponer que The Last of Us va a pasar por lo mismo, con un estreno de la temporada dos para 2025.