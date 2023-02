Ya hay fecha para inicio del rodaje de la temporada 2 de House of The Dragon

Uno de los shows más queridos por parte de la fanaticada de Game of Thrones ha sido House of The Dragon, el cual llenó HBO Max cada domingo debido al estreno de nuevos capítulos. Sin embargo, llegó a su fin para la tristeza de muchos. Y ahora, la producción de la segunda temporada ya tiene fecha para que se puedan grabar más capítulos.

Por lo que se comenta en el medio conocido como Film & Television Industry Alliance, la grabación de más episodios va a dar inicio el próximo 6 de marzo, y como locaciones oficiales se tiene a España y Londres. A eso se le suma que estará de vuelta un director muy querido de la saga, Alan Taylor, lo que significa ser una obra fiel a lo creado por George R.R. Martin.

Para quienes no han visto House of The Dragon, esta es su sinopsis:

La serie precuela de Game of Thrones se centra en la casa Targaryen, sólo que 200 años antes que los hechos narrados en la ficción original. La familia Targaryen escapó de la destrucción de Valyria para asentarse en Rocadragón, desde donde Aegon I conquistó Poniente. Los Targaryen son una de las grandes familias que gobernaron el Feudo Franco de Valyria. Para ganar sus batallas, criaron y entrenaron dragones para combatir, siempre bajo su escudo de un dragón de tres cabezas de gules que arroja llamas.

Recuerda que la primera temporada está disponible en HBO Max.

Vía: Screenrant

Nota del editor: Parece que la franquicia de acción medieval nunca va a terminar, pues todavía hay algunos libros que se pueden adaptar. Podría ser buena idea que también se lance una película en el futuro.