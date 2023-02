Angry Birds será eliminado de las tiendas móviles

Como ya se sabe, Angry Birds ha sido uno de los parteaguas en la industria de los videojuegos hablando de la parte de móviles, dado que se le consideró un éxito tras llegar a tiendas digitales en 2009. Sin embargo, parece que sus dueños, Rovio ya no quieren tener mucho que ver con el título, por lo que actualmente están eliminando a la primera entrega.

De hecho, no es la primera vez que pasa, dado que el año pasado se borró el juego para después relanzarse con el nombre de Rovio Classics: Angry Birds, pero aún así van a borrarlo del mapa. La propia marca menciona que su presencia afecta a sus demás juegos, mismos que tienen microtransacciones y que no se compran debido a que el primer título no cuenta con ellas.

Sin embargo, no todo es malo, dado que la versión de iOS solo va a cambiar de nombre a Red’s First Flight, esto con el fin de que la gente se vaya a pagar por otros juegos de su propia edición pero que cuentan con los micropagos. Una decisión que puede ser inteligente, después de todo va a ser más complicado de encontrar en todo el catálogo.

Aquí su comunicado:

Please read below for an important announcement regarding the availability of Rovio Classics: Angry Birds. pic.twitter.com/a4n4bU5gQJ

— Rovio (@Rovio) February 21, 2023