Para muchos, Tom Holland es el único Spider-Man que vale la pena. Sin embargo, el mismo actor se ha inspirado en el trabajo de Andrew Garfield y Tobey Maguire para su interpretación en el MCU. Es así que el joven por fin ha revelado cuál es la película de Spider-Man que más ha visto en su vida.

Por medio de una entrevista que se le hizo a Tom Holland para Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special, un especial enfocado en el detrás de cámaras de esta película, el actor ha revelado The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield ha sido la película del arácnido que más ha visto en su vida. Esto fue lo que comentó:

“Podría hablar durante horas sobre (su influencia), pero recuerdo haber visto sus dos películas cuando era más joven y estaba tan hipnotizado por la idea de ser Spider-Man. Para mí, estaba tomando ese sueño de la infancia y ponerlo en mi versión. Como recordar cómo se sentía cuando era niño al verlos hacerlo, recordar lo emocionado que estaba y poner eso en mi Peter Parker. He visto el primer Spider-Man [de Andrew Garfield] más que cualquier película que haya visto en el cine. Debo haber visto esa película como cinco veces… Para mí, fue solo esa peculiar improvisación que hizo, lo cual es muy divertido. Podría hablar por mucho tiempo sobre eso. Fue interesante ensayar. [Tobey Maguire] hablaba sobre algo en lo que claramente había pensado mientras hacía sus películas y [Andrew Garfield] hablaba sobre algo que claramente era algo en lo que había pensado, pero que nunca había pensado. Fue muy interesante pensar en el personaje de esa manera. Pienso en él a mi manera, así que fue agradable escuchar su opinión sobre la forma en que manejarían una determinada situación”.

Afortunadamente, el sueño de Holland se cumplió cuando Spider-Man: No Way Home llegó al cine a finales de 2021, y nos presenta, una vez más, a Tobey Maguire y Andrew Garfield en estos papeles. Con Secret Wars en el horizonte del MCU, rumores han señalado que uno, o los dos actores, podrían retomar el traje rojo una vez más en esta película enfocada en el multiverso de Marvel.

En temas relacionados, estos son los nuevos detalles de Spider-Man 4 con Tom Holland. De igual forma, Amazon ya está trabajando en una serie de Spider-Man Noir.

Vía: Comicbook