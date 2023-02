Amazon anuncia serie live action de Spider-Man Noir

El universo de Spider-Man fuera de los cómics se vuelve a expandir. En esta ocasión, se ha revelado que una serie live action protagonizada por Spider-Man Noir ya está en desarrollo por parte de Sony y Amazon Studios. Esta es la primera vez que este personaje será representado de esta forma.

De acuerdo con Variety, la serie live action, la cual aún no tiene nombre oficial, será protagonizada por un superhéroe de edad avanzada en la ciudad de Nueva York durante la década de 1930. Esta historia se desarrollará en su propio universo, y el personaje principal no será Peter Parker.

Oren Uziel, quien previamente trabajó en el guion de películas como The Lost City, 22 Jump Street, Mortal Kombat de 2021 y The Cloverfield Paradox, y actualmente está a cargo en John Wick 4 y la película de Borderlands, será el encargado de escribir esta serie, y también tendrá el papel de productor ejecutivo, papel que comparte con Phil Lord y Christopher Miller, responsables por Spider-Man: Into the Spider-Verse, y Amy Pascal, ex jefa de Sony, quienes son productores ejecutivos.

Esta es la segunda colaboración entre Sony y Amazon, ya que actualmente está en desarrollo una serie conocida como Silk: Spider Society. Por su parte, es probable que reconozcas el nombre de Spider-Man Noir, ya que este personaje apareció en Spider-Man: Into the Spider-Verse, en donde Nicolas Cage se encargó de darle vida. Sin embargo, se desconoce si este actor está involucrado de alguna u otra forma en este nuevo proyecto.

De igual forma, se desconoce su fecha de estreno, pero es muy probable que llegue a Amazon Prime Video. En temas relacionados, Nicolas Cage no aparecerá en Spider-Man: Across the Spider-Verse. De igual forma, actor de Marvel’s Spider-Man 2 habla sobre el juego.

Nota del Editor:

La idea de expandir el Spider-Verse con diferentes producciones es algo que puede sonar bien en papel, pero no sabemos si tendrá éxito. Lo mejor habría sido esperar al estreno de Silk: Spider Society, y ver cómo es que el público reacciona.

Vía: Variety