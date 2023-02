Gracias al tráiler de Tears of the Kingdom que se compartió el día de ayer, tenemos nueva información sobre este juego. Si no te diste cuenta de algunos de los detalles que se presentaron aquí, no te preocupes, ya que a continuación te contamos sobre las más importantes novedades y teorías de este título.

Semanas después del estreno de Breath of the Wild, Twitter y YouTube se llenaron de videos en donde los fans demostraron las capacidades de las físicas de este título al crear estructuras que podían mover a Link indefinidamente. Ahora, parece que en Tears of the Kingdom se tomaron en consideración estas posibilidades, y serán parte fundamental del gameplay.

En el tráiler de ayer podemos ver a Link extraer una parte mecánica de un lago, momentos después, el protagonista está viajando por Hyrule en lo que parecen ser un par de vehículos construidos con estas piezas. Aunque por el momento no hay detalles oficiales, parece que será posible crear estructuras que nos ayuden a recorrer el mundo.

Esto no solo sería una forma nueva de atravesar Hyrule, sino que, como lo vemos en el tráiler, también nos permitiría explorar las islas en el cielo, ya que hay una estructura que luce como un aerodeslizador. Si este es el caso, el jugador tendría en sus manos una extensa lista de opciones para moverse en el mundo, y ser tan libre como lo desee.

Junto a esto, el tráiler de ayer cuenta con una serie de detalles similares a otros juegos de la serie. Al igual que Majora’s Mask, Tears of the Kingdom nos presenta una historia más oscura y, similar a Skyward Sword, tendremos la oportunidad de explorar un territorio completamente diferente. En este caso, las islas en el cielo. Sin embargo, esto no sería todo, el avance también nos muestra lo que parece ser una cueva, por lo que también se podría explorar la parte inferior de Hyrule, reflejando así la dualidad entre diferentes mundos, algo típico en la serie.

Considerando que Tears of the Kingdom llegará al Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023, cada vez falta menos para tener todas las respuestas a nuestras dudas. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler del juego en español latino. De igual forma, no todos los juegos de Nintendo costarán $70 dólares.

Nota del Editor:

La idea de construir nuevas estructuras tomando piezas a lo largo de Hyrule es algo que suena sumamente interesante, y seguramente hará que la creatividad de todos los jugadores llegue a niveles nunca antes vistos.

Vía: The Legend of Zelda