Modelo nos muestra su cosplay de Nami de One Piece

One Piece es uno de los animes mangas más amados por la comunidad. De esta forma, muchos tienen a su personaje favorito. Para algunos es Luffy. Otros dicen que es Sanji. Sin embargo, parece que el miembro más popular de esta tripulación es Nami, algo que una modelo deja en claro con su nuevo cosplay.

No hace mucho, la modelo europea, conocida como monkey_tuna, compartió un cosplay en donde se le puede ver dándole nueva vida a Nami. Aquí se puede apreciar una vestimenta similar a la que portó este personaje después del salto temporal de dos años en el anime y manga.

Considerando que Nami ha tenido un gran repertorio de trajes a lo largo de los años, monkey_tuna optó por el traje clásico, algo reconocible que incluso aquellos que no han visto One Piece pueden reconocer. En temas relacionados, fans reaccionan a los nuevos capítulos del anime. De igual forma, este es el primer vistazo a la serie live action de One Piece.

Vía: monkey_tuna