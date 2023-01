Fans están amando los episodios nuevos del anime de One Piece

Como mucho se sabe, actualmente se está trabajando en una adaptación live action de One Piece, misma que tendrá un cast seleccionado por el propio autor que llegará en este mismo año a Netflix. Por su parte, el anime sigue su camino en el arco de Wano, mismo que está haciendo adorado por los fanáticos por un elemento en concreto, el tipo de animación.

El episodio más reciente ofreció un ejemplo con Luffy regresando al techo de Skull Dome para enfrentarse a Kaido en una tercera ronda. Yamato también está en medio de la lucha contra su padre, y a través de su acción y Luffy saltando en el momento justo , los dos le dieron un golpe crítico, lo cual dará pie a la pelea definitiva que decidirá el destino del país.

Aquí los comentarios de los fanáticos:

BRO ONE PIECE 1049 IS ABSOLUTELY INSANE THIS SEQUENCE OF LUFFY AND YAMATO GOES FREAKING CRAZY HOLY HELL! 🔥🔥🔥 ever since Wano started they've been going very hard on the animation for the fights and im left gobsmacked every time. pic.twitter.com/h38m0ksM4B

— 🔥Jake Dragneel 🔥 (@jakesakuraba) January 29, 2023