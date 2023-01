Nicolas Cage no volverá para Spider-Man: Across The Spider-Verse

Uno de los estrenos más esperados para películas animadas es Spider-Man: Across the Spider-Verse, cinta que verá el regreso de Miles Morales como protagonista en un cruce de universos junto a Gwen Stacy. Y si bien los actores principales de voz van a regresar en su papel original, parece que Nicoles Cage quien le da voz a Noir no volvería al proyecto.

Hablando con Screen Rant, Cage reveló que Sony no se ha acercado a él para que regrese a interpretar al personaje, y a decir verdad, no se le ha visto en cámara al igual que con otros personajes como Peter Pork. Eso significa, que tal vez no hará acto de presencia en las aventuras de Miles, aunque también podría tratarse de una sorpresa muy bien resguardada.

Esto comentó Cage:

Tendrías que preguntarle a Sony. No sé qué está pasando con eso. Nadie me ha hablado sobre eso. Pregúntales. No lo sé. Realmente no lo sé. Me gustaría que lo hicieran. También amo a Spider-Man Noir. Creo que es un gran personaje. Spider-Man es el mejor superhéroe. Y luego combinas eso con James Cagney, Humphrey Bogart y Edward G. Robinson, vamos, es un gran personaje.

Recuerda que Spider-Man: Across The Spider-Verse se estrena el próximo 2 de junio.

Vía: IGN

Nota del editor: Spider-Man Noir fue una gran implementación en la pasada película, pero tampoco tuvo una participación tan importante. Seguramente Sony quiere que más variantes de Spidey tengan la oportunidad de salir a cuadro, por eso los del pasado no volverán.