Fallece Earl Boen, actor de la saga Terminator

El año ha empezado algo complicado en cuanto al mundo de Hollywood, dado que se han reportado los fallecimientos de algunos actores conocidos del medio, entre ellos alguien que participó en Forrest Gump. Sin embargo, esto no es todo, dado que surgió el reporte de que Earl Boen de Terminator tuvo sus últimos días hace poco tiempo, falleciendo a los 81 años.

Se reporta que Boen murió el jueves 5 de enero en Hawái. La revista de Variety informa que al actor le habían diagnosticado cáncer de pulmón en el otoño de 2022. Se continúa señalando que le sobreviven su esposa Cathy, su hijastra Ruby y sus nietos Kimmy Abaricia y Kimo Harbin. Quienes de momento no desean compartir muchos detalles.

En The Terminator, de James Cameron , aparece como el Dr. Peter Silberman, un psicólogo criminal que la policía contrata para interrogar a Kyle Reese y escuchar su historia sobre las máquinas asesinas del futuro.En la segunda retoma el papel, y en la tercera hace un cameo final, enfrentándose cara a cara con Terminator de Arnold una vez más.

En televisión participó en shows como Kojak, Hawaii Five-O, The Jeffersons y Buck Rogers. También tuvo apariciones especiales en Seinfeld, M*A*S*H, St. Elsewhere, Night Court, Growing Pains, Hillstreet Blues, Star Trek: The Next Generation, Murder, She Wrote. , Cuentos de la cripta y El príncipe de Bel-Air .

Nota del editor: Sin duda es muy triste este tipo de noticias, más cuando son personas que viven en el recuerdo de mucha gente, y claro que Terminator es una franquicia que muchos van a tener siempre en las memorias.