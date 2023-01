Fallece Bob Penny, actor de Forrest Gump

El año 2023 ha comenzado de forma no muy positiva, dado que actores importantes de la industria del cine han sufrido accidentes, el ejemplo más actual es el de Jeremy Renner con su máquina de quitar nieve. Sin embargo, esto se ha quedado corto con una noticia un tanto más importante, ya que el actor conocido como Bob Penny ha fallecido a sus 87 años de edad.

La carrera de Penny en la actuación se remonta a la década de 1980, apareció en el popular programa In the Heat of the Night, pero empezó en algunos comerciales de televisión, y obviamente los vimos destacar en el clásico de Forrest Gump, donde la vida a un personaje secundario que tal vez se dejó pasar desapercibido.

Su familia no ha anunciado planes para arreglos funerarios en este momento. Esto menciona un miembro de la comunidad teatral de Birmingham sobre el trabajo de Penny:

Conocí a mi amigo Bob Penny a través de mi actividad en la comunidad teatral de Birmingham. Era uno de esos raros actores que nunca tuvo que hacer una audición porque su reputación lo precedía. ¡Fue increíble verlo diversificarse hacia una carrera cinematográfica y televisiva después de tantos años de enseñanza! Estábamos tan felices de que viniera a vivir al lado nuestro en California mientras probaba suerte en Los Ángeles. ¡Nada lo detuvo! Solía ​​bromear diciendo que ser bajito y arrugado realmente había valido la pena para él, era tan divertido autocrítico. Nunca olvidaré tu talento, amabilidad, calidez y humor, además de TODOS los buenos momentos y risas que pasamos cuando me recibió en su casa en los viajes de regreso a Bham. Descansa bien, mi querido Babaloo. Te amamos. Michael Price Nelson y Dale von Seggern.

Descanse en paz tan singular actor.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Seguramente será una de las primeras muertes que se den durante el año en torno al mundo del espectáculo, incluso Pelé falleció antes de que se acabara el 2022. Por lo que seguramente saldrán más noticias en torno a tan profundo y triste tema.