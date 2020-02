La serie de The Witcher incrementó las ventas de libros y juegos de la IP

Durante 2019, la propiedad de The Witcher gozó de un rejuvenecimiento gracias a la serie de Netflix. Tan sólo en Estados Unidos, más de 19 millones de personas vieron, al menos, los primeros dos minutos del primer episodio en sólo una semana. Debido al gran éxito de esta nueva interpretación de la propiedad del escritor polaco Andrzej Sapkowski, las ventas de libros y videojuegos reportaron increíbles ventas durante el último cuarto del año pasado.

Actualmente la serie de The Witcher cuenta con una calificación de 92% en aprobación general en Rotten Tomatoes. En cuanto a los videojuegos, la ya popular franquicia de The Witcher sólo creció más. En específico, The Witcher III: Wild Hunt logró vender más de 20 millones de unidades en Estados Unidos durante 2019.

Gracias al lanzamiento de The Witcher III en Nintendo Switch y al estreno de la primera temporada de la serie de Netflix, las ventas de este título crecieron 554% más que en diciembre de 2018, un 63% más, incluso cuando se excluye la versión de Switch.

Debido a la publicidad de Netflix y el buen recibimiento de la primera temporada las ventas físicas de los libros de The Witcher en Estados Unidos aumentaron un 562%, en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2018.

Una de las copias más vendidas fue una re edición de The Last Wish, un libro de historias cortas, el cual llegó al mercado el 12 de noviembre de 2019, con el objetivo de capturar a nuevos lectores para la serie. Esta edición fue el título de la serie más vendido en diciembre de 2019.

Vía: NPD