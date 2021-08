La serie de Las Chicas Superpoderosas pierde a una actriz

El año pasado se dio a conocer que The CW, responsables por el Arrowverse y series como Riverdale, estaba trabajando en una adaptación live action de Las Chicas Superpoderosas. Sin embargo, este proyecto fue recibido con comentarios negativos por parte del público, y después de que imágenes del piloto se filtraron a principios de año, esta serie fue sometida a regrabaciones. Ahora, las malas noticias no terminan aquí, ya que Chloe Bennet, quien estaba encargada del papel de Bombón, ya no está involucrada en este proyecto.

De acuerdo con fuentes cercanas a Variety, Bennet ha abandonado la versión live action de Las Chicas Superpoderosas por problemas con su calendario. Después de que Mark Pedowitz, CEO de The CW, llamó al primer piloto “un error”, la producción comenzó a trabajar en un nuevo guion, con la intención de grabar otro piloto en otoño de este año. Aunque el estudio desea que Bennet siga involucrado, un conflicto con otros compromisos han obligado la salida de la actriz.

Por otro lado, se espera que el casting para una nueva Bombón de pie en otoño de este año. Dove Cameron seguirá interpretando a Burbuja, mientras que Yana Perrault todavía tiene el papel de Bellota. Por el momento se desconoce cómo es que la salida de Bennet terminará afectando a esta adaptación en general.

En temas relacionados, ya hay planes para una tercera película de Venom.

Vía: Variety