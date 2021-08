Tom Hardy ya tiene planes para Venom 3

Aunque los rumores de un retraso no pintan una imagen prometedora para Venom: Let There Be Carnage, Tom Hardy, quien se encarga de interpretar al personaje principal de estas cintas, ya tiene un par de ideas para una posible tercera entrega, y no solo eso, ya que también está dispuesto a una colaboración con Spider-Man.

En una reciente entrevista con Esquire, Hardy reveló que ya hay un par de ideas para una tercera película de Venom. Sin embargo, este proyecto depende del éxito de Let There Be Carnage, algo complicado considerando la situación actual que se vive en los cines. Esto fue lo que comentó:

“También estoy pensando en la tercera película, porque creo que debes escribir eso al mismo tiempo. Una tercera [cinta] no recibirá luz verde hasta que la segunda tenga éxito, pero el estudio [estaba] muy, muy satisfecho con el número dos”.

Aunque es difícil especular sobre una tercera cinta sin antes haber visto la segunda, el actor de Venom está dispuesto a tener algún tipo de colaboración con el Spider-Man de Tom Holland. Esto fue lo que mencionó al respecto:

“Sería negligente si no estuviera tratando de dirigir ningún tipo de conectividad. No estaría haciendo el trabajo si no estuviera despierto y abierto a cualquier oportunidad o eventualidad o si no estuviera emocionado por eso. Obviamente, es un gran cañón para saltar, para ser atravesado por una sola persona, y se necesitaría un nivel mucho más alto de diplomacia e inteligencia, sentarse y hablar, para enfrentar una arena como esa. Si ambas partes están dispuestas, y sería beneficioso para ambas partes, no veo por qué no podría ser. Espero y con fuerza, con ambas manos, empujar, con entusiasmo, hacia ese potencial, y haría cualquier cosa para que eso suceda, dentro de lo que es correcto en los negocios. Pero sería una tontería no dirigirse hacia los Juegos Olímpicos si estuvieras corriendo 100 metros, ¡así que sí! Quiero jugar en ese campo”.

Parece que mucho del futuro de Venom en el cine depende del éxito de Let There Be Carnage. Te recordamos que esta cinta está planeada para llegar a las salas de cines en el otoño de este año, aunque un rumor indica que la cinta podría ser retrasada.

Vía: Esquire.