Red Dead Online recibe un nuevo modo de juego

Red Dead Online ha recibido una nueva actualización, la cual va más allá de simplemente agregar un par de misiones y equipo adicional. En esta ocasión, un nuevo modo de juego, el cual es similar a la horda, ya está disponible para todos los vaqueros de este mundo virtual.

En este nuevo modo de juego, conocido como Call to Arms, tendrás que proteger una ubicación determinada del asalto de hasta 10 oleadas de enemigos. Las locaciones que podrás visitar son: Blackwater, Fort Mercer, Valentine, Strawberry y el rancho MacFarlane. Para obtener la victoria, será necesario moverse a lo largo de los diferentes escenarios y emplear las estrategias correctas.

Survive wave after wave of enemy onslaught in the new Call to Arms mode – you and your allies must position yourselves to protect five different locations from invasion.

You and your cohorts will earn 3X RDO$, XP and Gold for your service, all this week: https://t.co/CFENbehap0 pic.twitter.com/3dF2CR3R4R

— Rockstar Games (@RockstarGames) August 10, 2021