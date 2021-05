Red Dead Redemption 2 ya tiene un modo VR gracias a un fan

Los mods de PC no solo nos permiten disfrutar de nuestros juegos favoritos junto a personajes como Thomas the Tank Engine, sino que también crean la oportunidad perfecta para agregar modos o contenido que los desarrolladores originales no tenían en mente. Este es el caso de Red Dead Redemption 2 en PC, el cual ya tiene una opción para VR gracias al trabajo en un fan.

Recientemente se reveló que Luke Ross, un modder, creó un mod que nos permite disfrutar de Red Dead Redemption 2 en realidad virtual. Es importante mencionar que este estilo de juego está hecho para el componente de un solo jugador, y si decides experimentar con Red Dead Online, corres el riesgo de que tu cuenta sea bloqueada por el uso de mods. De igual forma, UploadVR menciona que la opción de VR nos permite acceder a una perspectiva en tercera y primera persona.

Todos los interesados pueden obtener una versión en early acceso al suscribirse al Patreon de Luke Ross aquí. Al pagar, también tendrás acceso a la versión VR de GTA V y cualquier otro proyecto en el que este modder esté trabajando. Considerando que Rockstar ha experimentado con la realidad virtual en el pasado, específicamente en el caso de L.A. Noire, existe la posibilidad de que veamos juegos con este componente en un futuro.

En temas relacionados, ya sabemos cuándo llegará GTA V a PS5 y Xbox Series X|S. De igual forma, ya se han vendido más de 145 millones de copias de GTA V.

Vía: Luke Ross