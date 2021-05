Among Us tendrá un nuevo personaje, y así se ve

Aunque la popularidad de Among Us ya no está a los niveles que vimos a mediados y finales de 2020, este título sigue conservando una base de fans bastante activa que espera con ansias todo el contenido adicional que InnerSloth proporcionará de forma gratuita. De esta forma, los desarrolladores han anunciado un nuevo personaje para el juego.

Por medio de su cuenta de Twitter, InnerSloth reveló que el siguiente personaje para Among Us será Rose y, como su nombre lo indica, se unirá a la tripulación con un traje rosa. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento para este contenido, pero los desarrolladores prometen tener más información sobre esta actualización el próximo 10 de junio durante Kick Off Live!, el evento que dará inicio al Summer Game Fest.

here's one of the new colors coming to our next big update!!!

💗 ROSE 💗

we'll reveal more info during @summergamefest, so keep an eye out June 10 ☀️ pic.twitter.com/8ejpH3cXvl

— Among Us (@AmongUsGame) May 20, 2021