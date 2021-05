Mujer japonesa es arrestada después de vender botellas de agua en lugar de un PS5

Aunque ya han pasado seis meses desde el lanzamiento del PS5, algunas personas siguen sin poder conseguir una de estas preciadas piezas de hardware de una forma tradicional y segura. De esta forma, muchos jugadores han intentado hacerse de una de estas consolas por medios que pueden ser contraproducentes al final del día. Este es el caso de una chica en Japón que intentó comprar un PS5 y solo recibió un par de botellas de agua.

De acuerdo con el portal de FNN, Ikuko Tokuoka, una mujer desempleada de 41 años en Shiga, Japón, fue arrestada por fraude después de enviar a un cliente dos botellas de agua en lugar de una PlayStation 5. El sitio menciona que una chica de 30 años pagó ¥65,000 yenes, aproximadamente $596 dólares, pero al abrir su paquete solo encontró un par de botellas de dos litros llenas de agua. Al darse cuenta de este engaño, la cliente se puso en contacto con la vendedora, pero al no responder, la chicha tuvo que recurrir a las autoridades.

Al ser detenida, Tokuoka mencionó que: “envié el paquete, pero no recuerdo qué contenía”, negando así las acusaciones. Actualmente la policía está investigando este caso. Esperemos que este sea un ejemplo sobre los riesgos de comprar este tipo de productos tan buscados en sitios no oficiales. La mejor opción es esperar a que sitios como el de Sony o Amazon tengan el PS5 disponible, y no arriesgarse a sufrir de situaciones similares.

Vía: Kotaku