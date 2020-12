¡Among Us llegará a las consolas de Xbox el próximo año!

Among Us e InnerSloth, los desarrolladores de este popular juego, han tenido una semana bastante interesante. El pasado 15 de diciembre este título llegó a Nintendo Switch, marcando su debut en consolas, y desde el día de ayer los usuarios de Xbox Game Pass han tenido la oportunidad de disfrutar de esta experiencia multiplayer en PC. Ahora, se ha revelado que Among Us llegará a otra consola el próximo año.

Por medio de la cuenta oficial de InnerSloth en Twitter, se ha revelado que Among Us estará disponible en Xbox One y Xbox Series X|S en algún punto de 2021. Por el momento no hay una fecha concreta, o una venta de lanzamiento. De igual forma, se ha mencionado que este título también llegará a Game Pass de consolas.

HEY UH YEAH SO

💚 @XboxGamePassPC – out now!!

💚 Among Us on @Xbox consoles in 2021!!

xbox, we cannot wait for you all to join us as crewmates. you can hold our hand as we go into electrical together.

all info: https://t.co/1fro4e4fb0 https://t.co/fWY7fL9TPx

— Among Us (@AmongUsGame) December 17, 2020