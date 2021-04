Después de su llegada a Nintendo Switch y Xbox, Among Us está listo para hacer que los jugadores de PlayStation se mientan entre ellos y asesinen a sus compañeros. Por medio del más reciente State of Play, se ha revelado que Among Us llegará a PS4 y PS5 este mismo año. Aunque por el momento no se compartió la fecha de lanzamiento exacta, sí se confirmó un traje especial inspirado en Ratchet & Clank.

Vía: State of Play