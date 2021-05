GTA V lleva 145 millones de copias vendidas desde su estreno en 2013

Si de pura casualidad te estabas preguntando por qué Grand Theft Auto V recibirá otro remaster para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, entonces el más reciente reporte financiero de Take–Two sin duda alguna te ayudará con la respuesta. Básicamente, el juego ya logró vender 145 millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento en 2013, además de que gracias a GTA Online sigue creciendo.

Strauss Zelnick, CEO de Take–Two, incluso declaró que GTA V logró superar cualquier expectativa de ventas que la compañía tenía contemplada:

“Las ventas de Grand Theft Auto V también superaron nuestras expectativas. Y hasta la fecha, el juego lleva 145 millones de unidades a nivel mundial.”

GTA Online también ha tenido un enorme crecimiento desde el año pasado, después de un montón de actualizaciones gratuitas como el Cayo Perico Heist. A pesar de que el título ya tiene ocho años desde que salió, el apartado online del mismo contribuye enormemente a su expansión.

“Hemos visto una importante oportunidad de expander la franquicia conforme implementamos experiencias únicas a lo largo del juego. Una vez más, la emblemática saga de Rockstar Games ha superado nuestras expectativas, expandió su audiencia, y estableció nuevos parámetros para el año fiscal 2021. Impulsado por mucho nuevo contenido e interés en el último periodo vacacional, Cayo Perico Heist, Grand Theft Auto Online se ha beneficiado de una fuerte conexión con sus usuarios durante este último cuatrimestre, incluyendo un nuevo récord de jugadores activos.”

Red Dead Redemption 2 también demostró buenas cifras, puesto que el juego ya alcanzó las 38 millones de unidades vendidas desde su estreno en 2018. Similar a GTA Online, el componente multijugador de RDR 2 ha tenido un fuerte crecimiento, especialmente en el último cuatrimestre cuando RDR Online se empezó a vender como una experiencia individual.

Lamentablemente, durante este reporte financiero no se habló sobre la siguiente entrega de Grand Theft Auto. Esto no quiere decir que no vaya a suceder, pero Take-Two parece estar muy satisfecho con el desempeño de estos dos juegos así que no debería sorprender que falte un rato para tener alguna novedad sobre GTA VI.

Fuente: Fool