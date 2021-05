Podrás jugar online en PS4 y PS5 sin pagar por PS+ este fin de semana

Como parte de los eventos en celebración de Days of Play, recientemente se reveló que durante este fin de semana, es decir, entre el 22 y 23 de mayo, todos los usuarios de PS4 y PS5 podrán disfrutar de sus juegos online sin la necesidad de pagar por PlayStation Plus.

Esta oferta especial comenzará a partir del primer minuto del sábado 22 de mayo, es decir, a las 00:01 AM de cada región, y terminará a las 11:59 PM el 23 de mayo. Si bien los juegos free-to-play, como Fortnite y Call of Duty: Warzone, se pueden disfrutar sin una suscripción a PlayStation Plus, esta es la oportunidad perfecta para experimentar este componente de títulos como FIFA 21 o Street Fighter V.

Sin duda alguna, este es una de los momentos perfectos para disfrutar de uno de los componentes más importantes de algunos juegos. Como parte de los eventos de Days of Play, nuevas ofertas ya están disponibles en la PSN Store. De igual forma, los precios del PlayStation Plus podrían aumentar en un futuro.

Vía: PlayStation Blog