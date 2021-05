Los precios de PlayStation Plus podrían aumentar

Por años, los precios de PlayStation Plus se han mantenido estables y sorprende que Sony no los haya aumentado con la llegada del PlayStation 5 y la PS Plus Collection, pero parece que eso podría cambiar. Sucede que en Brasil aumentó el precio por este servicio en un 33%, y hay preocupación de que pronto ocurra lo mismo en otras partes del mundo.

Si has estado suscrito a PS Plus por años sabrás que normalmente es fácil encontrar la membresía de un año a menor precio, ya sea por promociones oficiales en la PSN Store o por promociones externas, pero difícilmente pagarás su valor total. El servicio ofrece una amplia variedad de juegos gratuitos cada mes a sus usuarios, además de permitir jugar online con otras personas. Así que la noticia sobre un posible aumento de precio tiene preocupado a los jugadores.

Claro, por ahora no hay señales de que PS Plus vaya a subir de precio en otros territorios, puesto que Sony declaró que este cambio es para reflejar el mercado de Brasil, y no es un indicador de que su costo vaya a subir fuera de esta región. Esperemos sea cierto.

Via: ComicBook